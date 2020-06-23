Генеральний директор футбольного клубу "Шахтар" Сергій Палкін зізнався, що багато основних гравців не зможуть взяти участь у заключному матчі сезону проти київського "Динамо".

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

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Думаю, що певними групами хлопці будуть їхати у відпустку, адже ми вже чемпіони. У поєдинках, що залишилися в основному буде задіяна молодь. Будемо концентруватися і готуватися до Ліги Європи. Успішно продовжити виступ в єврокубках – сьогодні завдання номер один,

– сказав Палкін.

4 липня "Шахтар" зіграє проти "Динамо" матч 29-го туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Дострокове чемпіонство "Шахтаря"