Півзахисник донецького "Шахтаря" Тете визнаний найкращим гравцем 27-го туру чемпіонату України серед команд Прем’єр-ліги (УПЛ).

За підсумком голосування Тете випередив динамівця Георгія Бущана, полтавців Руслана Степанюка та Дмитра Різника, а також маріупольця Руслана Фоміна. Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Дивіться також "Динамо" у скандальному матчі перемогло "Колос": чотири пенальті та вилучення – відео

Два голи Тете в поєдинку з "Олександрією" на НСК "Олімпійський" допомогли "гірникам" відігратися, а потім і вирвати перемогу, яка дозволила підопічним Луїша Каштру достроково стати чемпіонами.

У нинішньому сезоні на рахунку Тете 30 матчів у всіх турнірах у складі команди Луїша Каштру, в яких він забив 7 голів і зробив 4 результативні передачі.

Також додамо, що найкращим тренером за підсумками 27-го туру УПЛ був визнаний коуч "Зорі" Віктор Скрипник. Його команда з рахунком 2:1 обіграла "Десну".

Дострокове чемпіонство "Шахтаря"