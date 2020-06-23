"Шахтер" принял неожиданное решение перед матчем с "Динамо"
Генеральный директор футбольного клуба "Шахтер" Сергей Палкин признался, что много основных игроков не смогут принять участие в заключительном матче сезона против киевского "Динамо".
Об этом сообщает пресс-служба донецкого клуба.
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Думаю, что определенными группами ребята будут ехать в отпуск, ведь мы уже чемпионы. В поединках в основном будет задействована молодежь. Будем концентрироваться и готовиться к Лиге Европы. Успешно продолжить выступление в еврокубках – сегодня задача номер один,
– сказал Палкин.
Досрочное чемпионство "Шахтера"
- Донецкий "Шахтер" в 27-м туре УПЛ обыграл "Александрию" (3:2) и досрочно стал чемпионом Украины.
- "Горняки" опережали ближайшего преследователя в таблице – "Динамо" – на 19 очков, но киевляне потеряли математические шансы догнать донецкий клуб, так как в последних 6 матчах смогут набрать максимум 18 очков.
- Кроме того, "Шахтер" обошел "Динамо" по количеству титулов, выигранных в независимой Украине. Теперь у "горняков" 35 трофеев, а у динамовцев – 34. Для "Шахтера" это 13-й выигранный чемпионат Украины, на счету "Динамо" – 15.