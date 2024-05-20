З болючим підтекстом: Шахтар привіз трофеї до стели у Донецькій області – емоційні фото
Джерело:ФК Шахтар
Шахтар здобув титул чемпіона України та Кубок України. Виграні трофеї клуб привіз до пам'ятної стели на в'їзд в Донецьку область.
11 травня Шахтар мінімально переміг Динамо і достроково став переможцем УПЛ. А також у фіналі Кубка України "гірники" здолали Ворсклу і записали ще один трофей на свій рахунок.
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Здобуті трофеї на пам'ятному місці для Шахтаря
Чемпіонський кубок та Кубок України сезону-2023/2024 "гірники" привезли до стели на в'їзд у Донецьку область.
У підписі до фотографій команда процитувала вірш Володимира Сосюри "Донеччина моя!" та додали, що трофеї "вдома".
Через російську окупацію міста Донецьк Шахтар наразі грає домашні матчі на "Арені-Львів".
Трофеї Шахтаря біля стели на в'їзді в Донецьку область: фото з інстаграму клубу
Останній матч у сезоні-2023/2024 "гірники" зіграють 25 травня з Поліссям у Житомирі. Стартовий свисток пролунає о 15:30.