11 мая Шахтер минимально победил Динамо и досрочно стал победителем УПЛ. А также в финале Кубка Украины "горняки" одолели Ворсклу и записали еще один трофей на свой счет.

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Добытые трофеи на памятном месте для Шахтера

Чемпионский кубок и Кубок Украины сезона-2023/2024 "горняки" привезли к стеле на въезд в Донецкую область.

В подписи к фотографиям команда процитировала стихотворение Владимира Сосюры "Донеччина моя!" и добавили, что трофеи "дома".

Из-за российской оккупации города Донецк Шахтер сейчас играет домашние матчи на "Арене-Львов".

Трофеи Шахтера у стелы на въезде в Донецкую область: фото из инстаграма клуба

Отметим. Шахтер добыл свое 15-е чемпионство и 14-й Кубок Украины.

Последний матч в сезоне-2023/2024 "горняки" сыграют 25 мая с Полесьем в Житомире. Стартовый свисток прозвучит в 15:30.