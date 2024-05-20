11 мая Шахтер минимально победил Динамо и досрочно стал победителем УПЛ. А также в финале Кубка Украины "горняки" одолели Ворсклу и записали еще один трофей на свой счет.
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Добытые трофеи на памятном месте для Шахтера
Чемпионский кубок и Кубок Украины сезона-2023/2024 "горняки" привезли к стеле на въезд в Донецкую область.
В подписи к фотографиям команда процитировала стихотворение Владимира Сосюры "Донеччина моя!" и добавили, что трофеи "дома".
Из-за российской оккупации города Донецк Шахтер сейчас играет домашние матчи на "Арене-Львов".
Трофеи Шахтера у стелы на въезде в Донецкую область: фото из инстаграма клуба
Последний матч в сезоне-2023/2024 "горняки" сыграют 25 мая с Полесьем в Житомире. Стартовый свисток прозвучит в 15:30.