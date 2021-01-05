Шахтар назвав імена суперників на першому зимовому зборі команди
Під час зимової перерви донецький Шахтар проведе два збори в Туреччині. На першому з них "гірники" проведуть одразу чотири спаринги.
Перший турецький збір Шахтаря триватиме з 17 до 26 січня. Команда базуватиметься в Анталії, повідомляється на офіційному сайті команди.
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На цьому етапі підготовки в "гірників" заплановано 4 контрольні поєдинки
Розклад матчів першого збору (вказано київський час)
- 21 січня, 18:00. Шахтар – Лех (Познань, Польща)
- 23 січня, 18:00. Шахтар – Лудогорець (Разград, Болгарія)
- 25 січня, 18:00. Шахтар – Марібор (Марібор, Словенія)
- 26 січня, 12:00. Шахтар – Слован (Братислава, Словаччина)
Нагадаємо, 26 січня підопічні Луїша Каштру повернуться до України й кілька днів відпочинуть, після чого вирушать до Туреччини на другий збір.
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