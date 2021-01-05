Під час зимової перерви донецький Шахтар проведе два збори в Туреччині. На першому з них "гірники" проведуть одразу чотири спаринги.

Перший турецький збір Шахтаря триватиме з 17 до 26 січня. Команда базуватиметься в Анталії, повідомляється на офіційному сайті команди.

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На цьому етапі підготовки в "гірників" заплановано 4 контрольні поєдинки

Розклад матчів першого збору (вказано київський час)

21 січня, 18:00. Шахтар – Лех (Познань, Польща)

23 січня, 18:00. Шахтар – Лудогорець (Разград, Болгарія)

25 січня, 18:00. Шахтар – Марібор (Марібор, Словенія)

26 січня, 12:00. Шахтар – Слован (Братислава, Словаччина)

Нагадаємо, 26 січня підопічні Луїша Каштру повернуться до України й кілька днів відпочинуть, після чого вирушать до Туреччини на другий збір.