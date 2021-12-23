Коноплянка не вписується в плани головного тренера Роберто Де Дзербі. Досвідчений хавбек не отримає новий контракт і влітку 2022-го стане вільним агентом.

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У літнє міжсезоння Коноплянка може перейти в СК Дніпро-1, якщо погодиться на зниження зарплати. За даними джерела.

Що відомо про Коноплянку в Шахтарі

У поточному сезоні Де Дзербі довіряє молодим Мудрику і Соломону, а 32-річний Коноплянка награв жалюгідні 47 хвилин. Для пошуку нового клубу хавбеку доведеться жертвувати зарплатнею, яка в Шахтарі складає 2,5 млн євро на рік.

Коноплянка виступає за Шахтар з 2019 року. Наразі у футболці "гірників" він провів 46 матчів, оформивши 5 голів і 3 асисти.