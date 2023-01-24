Початок повномасштабної війни український футбол сильно постраждав від рішення ФІФА. Справа в тому, що організація дозволила легіонерам призупиняти контракти з клубами УПЛ в односторонньому порядку.

До теми Шахтар програв у суді позов до ФІФА, через який команду покинули майже всі легіонери

Особливо від цього рішення постраждав донецький Шахтар, який залишило більше десяти іноземців. На них клуб планував заробити гроші, але їх контракти поступово наближаються до завершення.

"Гірники" були незгодні із таким правилом ФІФА, тому подали позов до Спортивного арбітражного суду (CAS). Вимогою Шахтаря була компенсація збитків у вигляді 50 мільйонів євро.

Шахтар піде у державний суд

Проте суд встав на бік головної організації світового футболу. Шахтар же має намір і далі боротися за свої інтереси та готує позов до Федерального суду Швейцарії та Єврокомісії.

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Гендиректор "гірників" Сергій Палкін заявив, що це правило порушує антимонопольне законодавство. Продовження його дії призведе до того, що клуб втратить всіх легіонерів. Поки ж ця норматива діє до завершення сезону 2022-2023.

Відзначимо, що зі складу Шахтаря минулого сезону з легіонерів залишився лише Лассіна Траоре. Наразі команда Ігора Йовічевіча займає другу сходинку, відстаючи від лідера Дніпра-1 на п'ять балів. Правда, у "гірників" на один зіграний матч менше.