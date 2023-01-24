Начало полномасштабной войны украинский футбол сильно пострадало от решения ФИФА. Дело в том, что организация разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами УПЛ в одностороннем порядке.

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Особенно от этого решения пострадал донецкий Шахтер, оставивший более десяти иностранцев. На них клуб планировал заработать деньги, но их контракты постепенно приближаются к концу.

"Горняки" были не согласны с таким правилом ФИФА, поэтому подали иск в Спортивный арбитражный суд (CAS). Требованием Шахтера была компенсация ущерба в размере 50 миллионов евро.

Шахтер пойдет в государственный суд

Однако суд встал на сторону главной организации мирового футбола. Шахтер же намерен и дальше бороться за свои интересы и готовит иск в Федеральный суд Швейцарии и Еврокомиссии.

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Гендиректор "горняков" Сергей Палкин заявил, что это правило нарушает антимонопольное законодательство. Продолжение его действия приведет к тому, что клуб потеряет всех легионеров. Пока эта норматива действует до завершения сезона 2022-2023.

Отметим, что из состава Шахтера в прошлом сезоне из легионеров остался только Лассина Траоре. Пока команда Игоря Йовичевича занимает второе место, отставая от лидера Днепра-1 на пять баллов. Правда, у "горняков" на один сыгранный матч меньше.