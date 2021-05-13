Шахтар підпише ексгравця Барселони завдяки новому тренеру

Швидше за все, донецький Шахтар очолить італійський фахівець Роберто Де Дзербі. Італійська преса називає це майже доконаним фактом.

За інформацією відомого футбольного журналіста Альфредо Педулли, Роберто Де Дзербі планує привести з собою в Шахтар кількох гравців Сассуоло.

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Головним претендентом на перехід є центральний захисник Марлон. У минулому році Сассуоло хотів продати його в Фулхем за 15 мільйонів євро, але в останній момент угода зірвалася.

Що відомо про Марлона

25-річний Марлон є колишнім гравцем Барселони, в яку він перейшов влітку 2017 року з Флуміненсе. Однак в каталонському клубі бразилець закріпитися не зміг, провівши всього два офіційні матчі, і в 2018 році підписав контракт з Сассуоло.

У поточному сезоні Марлон провів 25 поєдинків за Сассуоло, що не відзначившись результативними діями. Transfermarkt оцінює його в 6,5 мільйона євро.

Коротко про прихід Де Дзербі