Шахтар підпише ексгравця Барселони завдяки новому тренеру

13 травня 2021 , 16:08
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Джерело:

alfredopedulla.com

Швидше за все, донецький Шахтар очолить італійський фахівець Роберто Де Дзербі. Італійська преса називає це майже доконаним фактом.

За інформацією відомого футбольного журналіста Альфредо Педулли, Роберто Де Дзербі планує привести з собою в Шахтар кількох гравців Сассуоло.

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Головним претендентом на перехід є центральний захисник Марлон. У минулому році Сассуоло хотів продати його в Фулхем за 15 мільйонів євро, але в останній момент угода зірвалася.

Що відомо про Марлона

25-річний Марлон є колишнім гравцем Барселони, в яку він перейшов влітку 2017 року з Флуміненсе. Однак в каталонському клубі бразилець закріпитися не зміг, провівши всього два офіційні матчі, і в 2018 році підписав контракт з Сассуоло.

У поточному сезоні Марлон провів 25 поєдинків за Сассуоло, що не відзначившись результативними діями. Transfermarkt оцінює його в 6,5 мільйона євро.

Коротко про прихід Де Дзербі

  • Навесні 2021 року з'явилися чутки, що Шахтар зацікавлений у запрошенні 41-річного Де Дзербі. Як свідчать дані Transfermarkt, чинна угода Де Дзербі із Сассуоло закінчується 30 червня 2021 року.
  • Італійські ЗМІ повідомили, що Шахтар вже навіть погодив перехід італійського фахівця. Донецький клуб підписав з Де Дзербі контракт на два роки.
Автор: Юрій Семенюк