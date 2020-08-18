Донецький "Шахтар" і київське "Динамо" 25 серпня зійдуться у битві за Суперкубок України. Вперше в історії поєдинок прийме НСК "Олімпійський".

Про те, що поєдинок між "Шахтарем" і "Динамо" відбудеться 25 серпня на НСК "Олімпійський", повідомляє сайт УПЛ. Початок гри о21:00.

До теми: Матч за Суперкубок України "Динамо" – "Шахтар" може відбутися з глядачами, але в інший день

Трансляцію поєдинку забезпечить офіційний мовник Суперкубку ТРК "Україна" та ТК "Футбол" 1/2/3.



Афіша Суперкубку України / Фото УПЛ

Суперкубок України: головне

Чинним володарем трофею є київське "Динамо", яке торік перемогло "Шахтар". Втім, саме донецький клуб найбільше разів вигравав трофей – 8.

Вперше Суперкубок України провели у 2004 році. Тоді перемогу також здобуло "Динамо". Досі трофей вигравали тільки "Динамо" або "Шахтар".

Інтригу протистояння у 2020 році підігріває те, що Мірча Луческу, який очолює "Динамо", вперше зустрінеться зі своїм колишнім клубом – "Шахтарем".