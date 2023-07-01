Шахтар повісив серйозний цінник на Трубіна: він може відлякати топ-грандів Європи

Епопея із Анатолієм Трубіном триває. Українським голкіпером цікавляться одразу три топові клуби Європи, але ціна, яку встановив Шахтар може відлякати претендентів.

Першим стало відомо про зацікавленість від італійського Інтера. Згодом до цього списку претендентів на 21-річного голкіпера Шахтаря додались ще два топові англійські клуби АПЛ – Челсі та Манчестер Сіті.

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Ось це так забаганки Шахтаря

Повідомлялось, що "нерадзуррі" готові віддати за Анатолія Трубіна 15-20 мільйонів євро. Також була інформація про 10 мільйонів.

Однак Шахтар хоче виручити за свого першого номера значно більше. "Гірники" повісили цінник на Анатолія у 40 мільйонів євро. Донеччани навіть не звернули увагу на те, що контракт голкіпера з клубом розрахований до кінця червня 2024 року, а його трансферна вартість (за даними Transfermarkt) оцінена у 22 мільйони євро. Він є найдорожчим футболістом УПЛ.

Така ціна "гірників" може відлякати усі зацікавлені у послугах українського воротаря клуби. Інтер не погоджується стільки платити за футболіста збірної України, адже вважає, що Шахтар занадто високо підійняв планку.

Італійський клуб може відкинути варіант із Трубіном та повернутись до інших кандидатів – Марко Карнесеккі з Аталанти або Георгію Мамардашвілі, який виступає за Валенсію.

Представники українського воротаря підтвердив інтерес Інтера. Однак агенція шукає Трубіну такий клуб, у якому б Анатолій був першим номером. Це одна з головних умов.

Наразі невідомо, чи зможуть таку ціну за українського голкіпера потягнути гранди АПЛ.

Окрім Трубіна, Шахтар має у своєму розпорядженні ще двох голкіперів – Дмитра Різника та досвідченого Андрія Пятова.

Також у донецькому клубі не закрите питання з головним тренером. ЗМІ повідомляли про відхід Ігоря Йовічевіча, але Шахтар поки що ще не підтвердив цю інформацію. На місце хорвата всерйоз називають наставника Зорі Патріка ван Леувен, який начебто має покинути луганський клуб.