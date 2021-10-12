Марлос може продовжити свої виступи в Україні

За інформацією видання Марлос не збирається завершувати футбольну кар'єру. 33-річний атакувальний півзахисник може продовжити свої виступи в УПЛ. Донецький клуб несподівано запропонував колишньому гравцю збірної України новий контракт.

До речі Шахтар може стати останнім клубом Марлоса: футболіст планує завершити кар'єру

Чинна угода футболіста з "гірниками" розрахована до кінця 2021 року. Керівництво клубу готове продовжити угоду з гравцем, який виступає за донеччан із 2014 року.

"Гірники" вже зробили пропозицію Марлосу. Тепер усе в руках футболіста, який взяв час на роздуми. Перемовини ще тривають. Наразі невідомо, чи будуть вони успішними.

Цікаво! Ще раніше Марлос наголошував, що прощання з Шахтарем буде для нього дуже болючим. Він не заперечив, що хотів би продовжувати будувати свою історію у донецькому клубі. Можливо, після завершення угоди Марлос залишиться вже як уболівальник.

Однак тепер такий варіант може бути ще не скоро, якщо Марлос вдарить по руках із "гірниками". Цікаво, що Шахтар запропонував нову угоду із зміненими умовами. Вони будуть гіршими, ніж ті, які прописані в чинному контракті. Зараз Марлос, який має український паспорт, входить у трійку найбільш високооплачуваних гравців донецького Шахтаря.

Виступи Марлоса у Шахтарі