"Хочу продовжувати будувати свою історію у Шахтарі"

Правий вінгер Шахтаря готується до свого відходу з донецької команди. Угода Марлоса з донеччанами спливає 31 грудня 2021 року.

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Футболіст задоволений періодом кар'єри у Шахтарі. Гравець навіть заявив, що хоче продовжувати будувати свою історію у донецькому клубі. Можливо, після завершення угоди Марлос залишиться вже як уболівальник.

Півзахисник запевнив, що прощання з командою буде для нього дуже складним.

Складно про це говорити, але мій контракт закінчується. Закінчується певний цикл. Клуб змінює методику гру, працює з новими футболістами. Я дуже задоволений тим, що був частиною Шахтаря. І хочу продовжувати будувати свою історію тут. Можливо, вже як уболівальник. Прощання буде складним,

– розповів гравець.

Наразі невідомо, чи буде Шахтар останнім клубом у кар'єрі Марлоса.