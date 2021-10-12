Марлос может продолжить свои выступления в Украине

По информации издания Марлос не собирается завершать футбольную карьеру. 33-летний атакующий полузащитник может продолжить свои выступления в УПЛ. Донецкий клуб неожиданно предложил бывшему игроку сборной Украины новый контракт.

Кстати Шахтер может стать последним клубом Марлоса: футболист планирует закончить карьеру

Действующее соглашение футболиста с "горняками" рассчитано до конца 2021 года. Руководство клуба готово продлить соглашение с игроком, который выступает за дончан с 2014 года.

"Горняки" уже сделали предложение Марлосу. Теперь все в руках футболиста, который взял время для размышлений. Переговоры еще продолжаются. Пока неизвестно, будут ли они успешными.

Интересно! Еще раньше Марлос подчеркивал, что прощание с Шахтером будет для него очень болезненным. Он не отрицал, что хотел бы продолжать строить свою историю в донецком клубе. Возможно, после завершения сделки Марлос останется уже как болельщик.

Однако теперь такой вариант может быть еще не скоро, если Марлос ударит по рукам с "горняками". Интересно, что Шахтер предложил новое соглашение с измененными условиями. Они будут хуже, чем те, которые прописаны в действующем контракте. Сейчас Марлос, у которого украинский паспорт, входит в тройку самых высокооплачиваемых игроков донецкого Шахтера.

Выступления Марлоса в Шахтере