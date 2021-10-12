Складне рішення Марлоса

Правий вінгер Шахтаря може повішати бутси на цвях у свої 33 років. Донецький Шахтар швидше за все стане останнім клубом у футбольній кар'єрі Марлоса.

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Угода з "гірниками" розрахована до кінця грудня 2021 року. Керівництво донеччан не виходило на гравця з пропозицією продовження контракту. Раніше передбачалось, що гравець атаки повернеться у Бразилію, де ще одягне футболку Сан-Паулу. Керівництво бразильського клубу контактувало з Марлосом, щоб почути про майбутні плани футболіста.

Повернеться у Бразилію не через футбольний клуб

Гравець Шахтаря дав чітко зрозуміти, що повернеться у Бразилію не з футбольними планами. Марлос хоче нарешті провести більше часу з сім'єю. Футболіст серйозно задумується над тим, щоб завершити кар'єру до кінця 2021 року.

Але бразильський клуб має велике бажання побачити у своєму складі Марлоса. Керівництво Сан-Паулу попросив футболіста добре подумати. Клуб готовий сісти за стіл перемовин та запропонувати колишньому гравцю збірної України угоду на декілька сезонів.

Відзначимо, що ще раніше Марлос вперше заговорив про відхід із Шахтаря, який буде дуже складний для футболіста. Ексгравець збірної України навіть заявив, що хоче продовжувати будувати свою історію у донецькому клубі. Можливо, після завершення угоди Марлос залишиться вже як уболівальник.

Кар'єра Марлоса у Шахтарі