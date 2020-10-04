На НСК "Олімпійський" в Києві розмістили величезні банери з легендарними гравцями"Динамо". А також з написами, які повинні переконати, що в Києві може бути лише одна команда – "Динамо".

На величезних банерах розміщені фотографії легендарних гравців "Динамо". Серед них Петро Слободян, Володимир Веремєєв, Володимир Мунтян, Євген Рудаков, Володимир Трошкін, Валерій Лобановський, Леонід Буряк, Віктор Колотов, Валерій Зуєв, Анатолій Коньков, Михайло Фоменко та інші. Над ними розміщені підписи "Пам'ятаємо", "Шануємо", "Пишаємося". Фото розміщено на сторінках в соціальних мережах "Динамо".

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Також на деяких банерах розміщено написи "Велика історія", "Славні традиції", "Команда нашого міста", "Історія, що не закінчується". Останній напис – над фото про перемогу "Динамо" у Кубку володарів кубків в 1975 році.

Також є банери з написом "Ми – це "Динамо". "Київ – це ми".

Банери на НСК "Олімпійський" з легендарними гравцями "Динамо" / Фото ФК "Динамо"

Відзначимо, що напис "Київ – це ми" розміщений і на новій формі "Динамо".



Напис "Київ – це ми" на формі "Динамо" / Фото ФК "Динамо"

Історія протистояння за НСК "Олімпійський"