"Динамо" прикрасило НСК "Олімпійський" фотографіями легенд клубу: фото
На НСК "Олімпійський" в Києві розмістили величезні банери з легендарними гравцями"Динамо". А також з написами, які повинні переконати, що в Києві може бути лише одна команда – "Динамо".
На величезних банерах розміщені фотографії легендарних гравців "Динамо". Серед них Петро Слободян, Володимир Веремєєв, Володимир Мунтян, Євген Рудаков, Володимир Трошкін, Валерій Лобановський, Леонід Буряк, Віктор Колотов, Валерій Зуєв, Анатолій Коньков, Михайло Фоменко та інші. Над ними розміщені підписи "Пам'ятаємо", "Шануємо", "Пишаємося". Фото розміщено на сторінках в соціальних мережах "Динамо".
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Також на деяких банерах розміщено написи "Велика історія", "Славні традиції", "Команда нашого міста", "Історія, що не закінчується". Останній напис – над фото про перемогу "Динамо" у Кубку володарів кубків в 1975 році.
Також є банери з написом "Ми – це "Динамо". "Київ – це ми".
Банери на НСК "Олімпійський" з легендарними гравцями "Динамо" / Фото ФК "Динамо"
Відзначимо, що напис "Київ – це ми" розміщений і на новій формі "Динамо".
Напис "Київ – це ми" на формі "Динамо" / Фото ФК "Динамо"
Історія протистояння за НСК "Олімпійський"
- У сезоні 2020/21 НСК "Олімпійський" буде домашнім стадіоном не лише київського "Динамо", але і його головного суперника – донецького "Шахтаря".
- До цього "Шахтар" мешкав у Києві, але домашні матчі грав в Харкові на НСК "Олімпійський". Хоча останні матчі в попередньому сезоні команда таки провела на цьому стадіоні, але без глядачів. Однак при цьому "гірники" познімали банери "Динамо" із підтрибунних приміщень.
- Саме на НСК "Олімпійський" "Динамо" та "Шахтар" будуть проводити матчі Ліги чемпіонів. У цьому сезоні матчі Ліги чемпіонів будуть майже кожного тижня (за винятком перерви на матчі збірної). Відтак на цьому стадіоні в жовтні-грудні 2020 року буде зіграно одразу шість ігор турніру – проти "Барселони", "Ювентуса", "Реалу", "Інтера", "Боруссії" (М) та "Ференцвароша".
- Чи будуть глядачі на цих матчах – поки невідомо. КМДА дозволила пустити вболівальників лише на два матчі – 10 жовтня проти Німеччини та 13 жовтня проти Іспанії.