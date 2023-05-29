Все залежить від фіналу найпрестижнішого турніру: як Шахтар може потрапити в другий кошик ЛЧ

Донецький колектив має нагоду прийняти більш вигідну позицію під час жеребкування ЛЧ. Долю "гірників" розсудить результат фіналу.

Шахтар має реальні шанси потрапити у другий кошіль під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. Українцям варто вболівати за Інтер, пише 24 Канал.

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Все в чужих руках

В рамках 29-го туру "гірники" розгромили Дніпро-1 (3:0) у матчі, який завершився масовою бійкою. Завдяки чому Шахтар став чемпіоном України та зміг напряму вийти до групи ЛЧ (все через те, що Інтер та Манчестер Сіті уже достроково вибили собі місця на турнірі). Донецький колектив знову повинен понадіятися на фіналістів, проте цього разу саме на міланський клуб у протистоянні з "блакитними" у вирішальній грі найпрестижнішого клубного турніру.

Все через те, що Шахтар має нагоду потрапити у другий кошик під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. Така позиція дасть нагоду "гірникам" уникнути низки сильних опонентів, таких як: Реал, Арсенал, Боруссія Дортмунд, МЮ та інші.

Якщо у фіналі найпрестижнішого турніру переможе Інтер, то італійці потраплять у перший кошіль (Манчестер Сіті, як чемпіон Англії уже опинився в першому кошику) та залишать одне вакантне місце у другому кошику, яке дістанеться саме "кротам". Все через те, що донецький клуб займав би найвищу рейтингову позицію, якби потрапляв у третій кошіль, тому вони і є першими претендентами у черзі на другий кошик.

Нагадаємо, що під час нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів "гірники" жеребкувалися з третього кошеля, а у суперники їм випали Реал (перший), РБ Лейпциг (другий) та Селтік (четвертий). У попередній кампанії Шахтар також стартував з третього кошику, а компанію в квартеті "кротам" склали Реал (перший), Інтер (другий) та Шериф (четвертий).

Попередній розподіл команд, які уже вийшли в ЛЧ, по кошиках