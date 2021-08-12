Шахтар – Металіст 1925: де дивитися матч УПЛ

У п'ятницю, 13 серпня, Шахтар зіграє з Металістом 1925 у матчі-відкритті 4 туру УПЛ. Вболівальники цю зустріч можуть переглянути онлайн і по телебаченню.

Шахтар – Металіст 1925: де дивитися

Поєдинок Шахтар – Металіст 1925 у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 1". Початок трансляції о 19:25, сам матч розпочнеться о 19:30.

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Матчу Шахтаря з Металістом 1925 на телеканалі "Футбол 1" передуватиме програма "УПЛ Online". У ній експерти оцінять шанси команд на перемогу в поєдинку.

Дивитися онлайн матч Шахтар – Металіст 1925 можна на платформі Oll.tv, оформивши одну з трьох підписок – "Футбол" (109 гривень на місяць), "xtra sport" (139 гривень на місяць), або ж "xtra sport oll inclusive" (189 гривень на місяць).