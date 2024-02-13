Хто обслужить матч Шахтар – Марсель: УЄФА призначив арбітрів

Відома бригада арбітрів на поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи між Шахтарем і Марселем. УЄФА призначив суддів з Бельгії.

Головним арбітром матчу буде 39-річний Ерік Ламбрехтс із Бельгії. Арбітр двічі стикався з українськими командами.



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Шахтар – Марсель: хто буде арбітрами матчу

У сезоні-2015/2016 команда Динамо U-19 в матчі групового етапу Юнацької Ліги УЄФА здобула мінімальну перемогу над ровесниками з Порту. А торік бельгієць виступив суддею у програному матчі збірної України U-21 у півфіналі молодіжного Євро-2023.

На лініях йому будуть допомагати земляки Йо де Вейрдт і Кевін Монтені. Четвертий суддя – Натан Вербоомен.

Відповідальним за систему VAR буде Денніс Хіглер з Нідерландів, а його помічник – Ян Ботерберг з Бельгії.

Коли відбудеться матч