Головним арбітром матчу буде 39-річний Ерік Ламбрехтс із Бельгії. Арбітр двічі стикався з українськими командами.
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Шахтар – Марсель: хто буде арбітрами матчу
У сезоні-2015/2016 команда Динамо U-19 в матчі групового етапу Юнацької Ліги УЄФА здобула мінімальну перемогу над ровесниками з Порту. А торік бельгієць виступив суддею у програному матчі збірної України U-21 у півфіналі молодіжного Євро-2023.
На лініях йому будуть допомагати земляки Йо де Вейрдт і Кевін Монтені. Четвертий суддя – Натан Вербоомен.
Відповідальним за систему VAR буде Денніс Хіглер з Нідерландів, а його помічник – Ян Ботерберг з Бельгії.
Коли відбудеться матч
- У Кубку УЄФА 2008/2009 шляхи Шахтаря і Марселя перетиналися. "Гірники" двічі перемогли французького гранда з рахунком 2:0 та 2:1 у чвертьфіналі турніру.
- Цей розіграш Кубка УЄФА став останнім у його історії і завершився тріумфом команди під керівництвом Мірчі Луческу.
- Матч Шахтар – Марсель відбудеться у Гамбурзі 15 лютого. Поєдинок прийме арена "Фолькспаркштадіон". Початок зустрічі о 19:45 за київським часом.