Главным арбитром матча будет 39-летний Эрик Ламбрехтс из Бельгии. Арбитр дважды сталкивался с украинскими командами.



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Шахтер – Марсель: кто будет арбитрами матча

В сезоне-2015/2016 команда Динамо U-19 в матче группового этапа Юношеской Лиги УЕФА одержала минимальную победу над ровесниками из Порту. А в прошлом году бельгиец выступил судьей в проигранном матче сборной Украины U-21 в полуфинале молодежного Евро-2023.

На линиях ему будут помогать земляки Йо де Вейрдт и Кевин Монтени. Четвертый судья – Натан Вербоомен.

Ответственным за систему VAR будет Деннис Хиглер из Нидерландов, а его помощник – Ян Ботерберг из Бельгии.

Когда состоится матч