Главным арбитром матча будет 39-летний Эрик Ламбрехтс из Бельгии. Арбитр дважды сталкивался с украинскими командами.
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Шахтер – Марсель: кто будет арбитрами матча
В сезоне-2015/2016 команда Динамо U-19 в матче группового этапа Юношеской Лиги УЕФА одержала минимальную победу над ровесниками из Порту. А в прошлом году бельгиец выступил судьей в проигранном матче сборной Украины U-21 в полуфинале молодежного Евро-2023.
На линиях ему будут помогать земляки Йо де Вейрдт и Кевин Монтени. Четвертый судья – Натан Вербоомен.
Ответственным за систему VAR будет Деннис Хиглер из Нидерландов, а его помощник – Ян Ботерберг из Бельгии.
Когда состоится матч
- В Кубке УЕФА 2008/2009 пути Шахтера и Марселя пересекались. "Горняки" дважды победили французского гранда со счетом 2:0 и 2:1 в четвертьфинале турнира.
- Этот розыгрыш Кубка УЕФА стал последним в его истории и завершился триумфом команды под руководством Мирчи Луческу.
- Матч Шахтер – Марсель состоится в Гамбурге 15 февраля. Поединок примет арена "Фолькспаркштадион". Начало встречи в 19:45 по киевскому времени.