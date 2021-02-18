Шахтар – Маккабі: розпочато продаж квитків на матч 1/16 фіналу Ліги Європи

Джерело:сайт Шахтаря
Донецький Шахтар 25 лютого зіграє матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи. Цей матч відбудеться за присутності глядачів в Києві на НСК "Олімпійський". На цей матч вже розпочато продаж квитків.
Шахтар вирішив продавати квитки у два етапи. На першому з них, який розпочався 18 лютого, придбати перепустки на матч можуть власники абонементів усіх сезонів починаючи від сезону-2013/14 включно. Для них діє спеціальна знижка – 10% від вартості квитка у вільному продажу.Окрім того, пріоритетна нагода придбати квитки – у передплатників Shakhtar Club.
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Старт вільного продажу запланований на 20 лютого. Квитки доступні на shakhtar.com або в мобільному додатку FC Shakhtar
Усі квитки – іменні. Під час проходження вхідного контролю на стадіоні вболівальник повинен мати із собою та пред’явити в разі звернення до нього працівника стадіону, ФК "Шахтар" і/або правоохоронних органів документ, що посвідчує особу (таким може бути на вибір: оригінал дійсного українського паспорта, дійсного закордонного паспорта, дійсного посвідчення водія).