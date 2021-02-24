Шахтар – Маккабі: де дивитися матч Ліги Європи

У четвер, 25 лютого, Шахтар приматиме Маккабі з Тель-Авіву у другому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. В Україні цю зустріч можна переглянути по телебаченню, а також онлайн.

У сезоні-2020/2021 права на показ матчів Ліги Європи в Україні мають холдинг "Медіа група Україна" та провайдер "Воля". Останній передав своє право платформі Megogo.

По телебаченню матч Шахтар – Маккабі покаже телеканал "Футбол 1". Початок трансляції о 19:55, сам матч розпочнеться о 19:50.

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Шахтар – Маккабі: де дивитися

Дивитися онлайн матч Шахтар – Маккабі можна на платформі Oll.tv. Це буде та ж трансляція з тим же коментатором, що і на каналі "Футбол 1".

Однак доступ до трансляції на платформі Oll.tv. вимагає реєстрації та платний. Найдешевша підписка обійдеться в 109 гривень на місяць.

Ця ж трансляція буде доступна і для абонентів мобільних операторів "Київстар" та lifecell. Однак і до неї доступ платний.

Також матч Ліги Європи Шахтар – Маккабі показує платформа Megogo. Там доступ до трансляції доступний за передплатою – "Максимальна" за 197 гривень на місяць.