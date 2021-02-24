В четверг, 25 февраля, Шахтер приматиме Маккаби из Тель-Авива во втором матче 1/16 финала Лиги Европы. В Украине эту встречу можно посмотреть по телевидению, а также онлайн.

В сезоне 2020/2021 права на показ матчей Лиги Европы в Украине есть у холдинга "Медиа группа Украина" и провайдера "Воля". Последний передал свое право платформе Megogo.

По телевидению матч Шахтер – Маккаби покажет телеканал "Футбол 1". Начало трансляции в 19:55, сам матч начнется в 19:50.

Смотрите также Удержит ли преимущество Шахтер в матче против Маккаби: прогноз на матч 1/16 финала ЛЕ

Шахтер – Маккаби: где смотреть

Смотреть онлайн-матч Шахтер – Маккаби можно на платформе Oll.tv. Это будет та же трансляция с тем же комментатором, что и на канале "Футбол 1".

Однако доступ к трансляции на платформе Oll.tv. требует регистрации и платный. Самая дешевая подписка обойдется в 109 гривен в месяц.

Эта же трансляция будет доступна и для абонентов мобильных операторов "Киевстар" и lifecell. Однако и к ней доступ платный.

Также матч Лиги Европы Шахтер – Маккаби будет показывать платформа Megogo. Там доступ к трансляции доступен по подписке – "Максимальная" за 197 гривен в месяц.