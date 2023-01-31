Шахтар йде без перемог: донеччани вирвали нічию у товариському матчі з болгарами – відео

"Гірники" невдало почали спаринг з Лудогорцем, програючи у два м'ячі вже до перерви. Втім ударна кінцівка дозволила підопічним Йовічевіча не поступитись.

Шахтар – Лудогорець 2:2

Голи: Траоре, 76, Бондаренко, 90+6 (пен) – Ігор Тьягу, 27, Нонато, 29.

Донецький Шахтар провів вже третій товариський поєдинок під час зимових зборів у Туреччині. Команда Ігора Йовічевіча поки не перемагали – 1:2 з віденською Аустрією та 2:2 з Копером.

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Цю серію "гірники" намагались зламати у грі з Лудогорцем, який є чемпіоном останніх 11-ти сезонів чемпіонату Болгарії. Втім суперник виявився не менш складним, ніж минулі, пише 24 канал.

Провальний перший тайм

У основі донеччан з перших хвилин з'явились зимові новачки Ракіцький та Гочолейшвілі, а також бразилець Тейлор. В середині першого тайму Шахтар пропустив двічі всього за три хвилини.

Спочатку центр оборони впустив Ігора Тьягу, який спокійно прийняв передачу з флангу та впритул розстріляв ворота Пятова. А вже через два оберта секундної стрілки болгари забили дуже схожий гол. Тільки тепер завершував простріл Нонато.

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Спасіння Шахтаря завдяки пенальті

"Гірники" взялись за справу по перерві та таки змогли вирвати нічию. В середині другого тайму Бондаренко відібрав у суперника м'яч у його ж майданчику і завдав удару зльоту. Кіпер врятував, але Траоре,я кий вийшов на заміну, був першим на добиванні.

А рятівний гол Шахтар провів вже на шостій компенсованій хвилині. Після удару від Михайліченка захисник Лудогорця зіграв рукою і суддя призначив пенальті. Бондаренко був точний – 2:2.

Таким чином, підопічні Йовічевіча продовжують йти без перемог на зборах. Перервати цю невдалу серію вони спробують вже завтра, 1 лютого. Тоді донеччани будуть протистояти Марибору, який нещодавно здолав на зборах Динамо (2:0).

Відео матчу Шахтар – Лудогорець: