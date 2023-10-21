Чорноморець – Минай 3:0

Голи: Штогрін, 19, 68, Кузик, 81

Матч в Одесі Чорноморець – Минай відкривав суботню програму 11-го туру УПЛ. Суперники вирішують протилежні турнірні завдання в чемпіонаті, пише 24 Канал.

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Дубль та асист Штогріна зробили результат

Закарпатська команда ще не здобула жодної перемоги в нинішньому сезоні. Підопічні Володимира Шарана міцно засіли на дні турнірної таблиці.

В Одесі Минай нічого не зміг протиставити Чорноморцю. "Моряки" тричі забили у ворота Бандури. Особливо варто відзначити вінгера одеситів Андрія Штогріна, який вперше записав на свій рахунок дубль.

Особливо запам'ятався перший гол Штогріна, який він забив п'ятою після прострілу Ієде. В середині другого тайму герой матчу оформив дубль. Цього разу вінгер забив головою після пасу Зігі Бадібанги.

А завершив розгром Минаю Кузик. Хавбек "моряків" скористався передачею на хід Штогріна та встановив остаточний рахунок на табло – 3:0.

Чорноморець набрав 19 очок та піднявся з 5 на 2 сходинку. На п'яти одеситам наступають Шахтар та Полісся.

Минай програв 7-й матч з 11 зіграних. У підопічних Шарана лише 4 бали та останнє місце в таблиці.

Відеоогляд матчу Чорноморець – Минай