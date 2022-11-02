Вийшов, прийняв і забив: гравець збірної Іспанії засмутив Шахтар після хвилини на полі – відео

2 листопада 2022 , 21:27
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Дані Ольмо вдало зайшов у матч Ліги чемпіонів проти донеччан. Хавбек забив четвертий м'яч Лейпцига у поєдинку і ще більше наблизив свою команду до виходу в плей-офф.

Шахтар дограє свій останній матчу у груповому раунді Ліги чемпіонів 2022-2023. Команда Ігора Йовічевіча протистоїть Лейпцигу у 6 турі змагання, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Шахтар – РБ Лейпциг: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Поєдинок проходить повністю під диктовку гостей з Німеччини. На 10 хвилині рахунок відкрив Нкунку, а після перерви Андре Сілва та Собослаї зробили його розгромним.

Ще один цвях у єврокубкову труну Шахтаря вбив Дані Ольмо. Іспанець вийшов на заміну і одразу забив. Після розіграшу штрафного Дані опинився на куті карного майданчика, обіграв Петряка і красивим обвідним ударом від стійки пробив Трубіна.

Відео голу Ольмо:

Нагадуємо, що Шахтар посідає третю позицію у групі F, маючи 6 очок в активі. Це гарантує підопічним Ігора Йовічевіча як мінімум вихід у плей-офф Ліги Європи, але для проходу в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "гірникам" треба було перемагати Лейпциг.

Турнірне положення:

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1 Реал 3 1 1 10:5 10
2 Лейпциг 3 0 2 9:9 9
3 Шахтар 1 3 1 8:6 6
4 Селтік 0 2 2 3:10 2
Автор: Анатолій Дерека