Вийшов, прийняв і забив: гравець збірної Іспанії засмутив Шахтар після хвилини на полі – відео
Дані Ольмо вдало зайшов у матч Ліги чемпіонів проти донеччан. Хавбек забив четвертий м'яч Лейпцига у поєдинку і ще більше наблизив свою команду до виходу в плей-офф.
Шахтар дограє свій останній матчу у груповому раунді Ліги чемпіонів 2022-2023. Команда Ігора Йовічевіча протистоїть Лейпцигу у 6 турі змагання, пише 24 канал.
Слідкуйте з нами Шахтар – РБ Лейпциг: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
Поєдинок проходить повністю під диктовку гостей з Німеччини. На 10 хвилині рахунок відкрив Нкунку, а після перерви Андре Сілва та Собослаї зробили його розгромним.
Ще один цвях у єврокубкову труну Шахтаря вбив Дані Ольмо. Іспанець вийшов на заміну і одразу забив. Після розіграшу штрафного Дані опинився на куті карного майданчика, обіграв Петряка і красивим обвідним ударом від стійки пробив Трубіна.
Відео голу Ольмо:
Нагадуємо, що Шахтар посідає третю позицію у групі F, маючи 6 очок в активі. Це гарантує підопічним Ігора Йовічевіча як мінімум вихід у плей-офф Ліги Європи, але для проходу в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "гірникам" треба було перемагати Лейпциг.
Турнірне положення:
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Реал
|3
|1
|1
|10:5
|10
|2
|Лейпциг
|3
|0
|2
|9:9
|9
|3
|Шахтар
|1
|3
|1
|8:6
|6
|4
|Селтік
|0
|2
|2
|3:10
|2