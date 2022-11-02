Шахтер доигрывает свой последний матч в групповом раунде Лиги чемпионов 2022-2023. Команда Игоря Йовичевича противостоит Лейпцигу в 6-м туре соревнования, пишет 24 канал.
Следите с нами Шахтер – РБ Лейпциг: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Поединок проходит под диктовку гостей из Германии. На 10-й минуте счет открыл Нкунку, а после перерыва Андре Силва и Собослаи сделали его разгромным.
Еще один гвоздь в еврокубковом гробе Шахтера вбил Дани Ольмо. Испанец вышел на замену и сразу убил. После розыгрыша штрафной Дани оказался на углу штрафной, обыграл Петряка и красивым обводным ударом от стойки пробил Трубина.
Видео гола Ольмо:
Напоминаем, что Шахтер занимает третье место в группе F, имея 6 очков в активе. Это гарантирует подопечным Игоря Йовичевича как минимум выход в плей-офф Лиги Европы, но для прохода в 1/8 финала Лиги чемпионов "горнякам" нужно было побеждать Лейпциг.
Турнирное положение:
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Реал
|3
|1
|1
|10:5
|10
|2
|Лейпциг
|3
|0
|2
|9:9
|9
|3
|Шахтер
|1
|3
|1
|8:6
|6
|4
|Селтик
|0
|2
|2
|3:10
|2