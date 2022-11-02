Шахтар дограє свій останній матчу у груповому раунді Ліги чемпіонів 2022-2023. Команда Ігора Йовічевіча протистоїть Лейпцигу у 6 турі змагання, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Шахтар – РБ Лейпциг: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Поєдинок проходить повністю під диктовку гостей з Німеччини. На 10 хвилині рахунок відкрив Нкунку, а після перерви Андре Сілва та Собослаї зробили його розгромним.

Ще один цвях у єврокубкову труну Шахтаря вбив Дані Ольмо. Іспанець вийшов на заміну і одразу забив. Після розіграшу штрафного Дані опинився на куті карного майданчика, обіграв Петряка і красивим обвідним ударом від стійки пробив Трубіна.

Відео голу Ольмо:

Нагадуємо, що Шахтар посідає третю позицію у групі F, маючи 6 очок в активі. Це гарантує підопічним Ігора Йовічевіча як мінімум вихід у плей-офф Ліги Європи, але для проходу в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "гірникам" треба було перемагати Лейпциг.

Турнірне положення: