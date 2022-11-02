Шахтар проводить свій поєдинок 6 туру групового раунду Ліги чемпіонів 2022-2023. Команда Ігора Йовічевіча зійдеться із Лейпцигом у боротьбі за вихід в плей-офф турнір, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Шахтар – РБ Лейпциг: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Донеччани пропустили вже на старті поєдинку від Нкунку, а після перерви німці змогли подвоїти рахунок. На 50 хвилині після подачі з флангу Сімакан скинув головою на Андре Сілву. Португальця впустили захисники донеччан і той пробив Трубіна з гострого кута.

Відео голу Андре Сілви:

Нагадуємо, що Шахтар посідає третю позицію у групі F, маючи 6 очок в активі. Це гарантує підопічним Ігора Йовічевіча як мінімум вихід у плей-офф Ліги Європи, але для проходу в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "гірникам" треба перемагати Лейпциг.

Турнірне положення: