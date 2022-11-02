Шахтар проводить свій поєдинок 6 туру групового раунду Ліги чемпіонів 2022-2023. Команда Ігора Йовічевіча зійдеться із Лейпцигом у боротьбі за вихід в плей-офф турнір, пише 24 канал.
Слідкуйте з нами Шахтар – РБ Лейпциг: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
Донеччани пропустили вже на старті поєдинку від Нкунку, а після перерви німці змогли подвоїти рахунок. На 50 хвилині після подачі з флангу Сімакан скинув головою на Андре Сілву. Португальця впустили захисники донеччан і той пробив Трубіна з гострого кута.
Відео голу Андре Сілви:
Нагадуємо, що Шахтар посідає третю позицію у групі F, маючи 6 очок в активі. Це гарантує підопічним Ігора Йовічевіча як мінімум вихід у плей-офф Ліги Європи, але для проходу в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "гірникам" треба перемагати Лейпциг.
Турнірне положення:
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Реал
|3
|1
|1
|10:5
|10
|2
|Лейпциг
|3
|0
|2
|9:9
|9
|3
|Шахтар
|1
|3
|1
|8:6
|6
|4
|Селтік
|0
|2
|2
|3:10
|2