Шахтер проводит свой поединок 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов 2022-2023. Команда Игоря Йовичевича сойдется с Лейпцигом в борьбе за выход в плей-офф турнир, пишет 24 канал.

Следите с нами Шахтер – РБ Лейпциг: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Дончане пропустили уже на старте поединка от Нкунку, а после перерыва немцы смогли удвоить счет. На 50 минуте после подачи с фланга Симакан сбросил головой на Андре Силву. Португальца уронили защитники дончан и тот пробил Трубина с острого угла.

Видео гола Андре Силвы:

Напоминаем, что Шахтер занимает третье место в группе F, имея 6 очков в активе. Это гарантирует подопечным Игоря Йовичевича как минимум выход в плей-офф Лиги Европы, но для прохода в 1/8 финала Лиги чемпионов "горнякам" нужно побеждать Лейпциг.

Турнирное положение: