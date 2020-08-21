"Шахтар" – "Динамо": став відомий арбітр матчу за Суперкубок України
Донецький "Шахтар" і київське "Динамо" 25-го серпня зійдуться у матчі за Суперкубок України. Комітети Української асоціації футболу (УАФ) призначили офіційних осіб на матч за Суперкубок України-2020.
Головним арбітром матчу "Шахтар" – "Динамо" буде Віталій Романов з Дніпра. Про це повідомляє сайт УАФ.
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Асистентами головного арбітра будуть Скрипка А.М. та Володін В.В. Четвертий арбітр – Анатолій Абдула. Резервний асистент арбітра – Запорожченко Д.І.