Донецький "Шахтар" і київське "Динамо" 25-го серпня зійдуться у матчі за Суперкубок України. Комітети Української асоціації футболу (УАФ) призначили офіційних осіб на матч за Суперкубок України-2020.

Головним арбітром матчу "Шахтар" – "Динамо" буде Віталій Романов з Дніпра. Про це повідомляє сайт УАФ. Читайте також: "Шахтар" – "Динамо": з'явилася дата і місце матчу за Суперкубок України Асистентами головного арбітра будуть Скрипка А.М. та Володін В.В. Четвертий арбітр – Анатолій Абдула. Резервний асистент арбітра – Запорожченко Д.І. Арбітр VAR – Арановський Є.А. Асистент VAR – Шлончак С.М. Матч за Суперкубок України: головне Поєдинок за Суперкубок України вперше відбудеться у Києві. Гра пройде на НСК "Олімпійський". Початок матчу о 21:00.

Чинним володарем трофею є "Динамо", яке торік перемогло "Шахтар". Втім, саме "Шахтар" найбільше разів вигравав трофей – 8.

Вперше Суперкубок України провели у 2004 році. Тоді перемогу здобуло "Динамо". Досі трофей вигравали тільки "Динамо" або "Шахтар".

Інтригу протистояння у 2020 році підігріває те, що Мірча Луческу, який очолює "Динамо", вперше зустрінеться зі своїм колишнім клубом – "Шахтарем".