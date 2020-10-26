Донецький "Шахтар" у вівторок, 27 жовтня, спробує продовжити переможний шлях у Лізі чемпіонів. Після матчу з "Реалом" на донеччан чекає домашня гра проти міланського "Інтера". Де дивитися в Україні – читайте далі.
Де дивитися матч "Шахтар" – "Інтер" онлайн
Дивитися легально онлайн матч "Шахтар" – "Інтер" можна на відеосервісі Oll.tv. Однак доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.
Абонемент на перегляд матчів каналів "Футбол 1/2/3" обійдеться в 109 гривень на місяць. Ці ж канали, а також додатково Setanta Sport обійдеться в 139 гривень на місяць.
Компанія також пропонує підписку xtra sport oll inclusive, куди входять не лише спортивні канали. Однак вона обійдеться у 189 гривень на місяць.
Матч онлайн можуть переглянути й власники договорів з інтернет-провайдером "Воля".
У них є можливість дивитися матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи в їх додатку "Воля TV" за 29 гривень на 30 днів. За доступ до більшої кількості спортивних каналів абонплата становить 59 гривень на 30 днів.
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У сезоні 2020/2021 матчі Ліги чемпіонів будуть доступні на платформі
Megogo. Щоб переглянути матч "Шахтар" – "Інтер" потрібно мати підписку "Оптимальна" або "Максимальна".
Вартість першої за один місяць складає 97 гривень. Підписка "Максимальна" коштує 197 гривень на місяць. Нові користувачі MEGOGO можуть отримати тестову підписку всього за одну гривню.