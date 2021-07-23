Шахтар стартує з перемоги у новому сезоні УПЛ: прогноз на матч з Інгульцем

Шахтар 24 липня зіграє проти Інгульця у першому турі УПЛ. Букмекери дали прогноз на перемогу команд у цій зустрічі.

Шахтар – Інгулець: новий сезон

Шахтар розпочинає сезон із новим тренером. Напередодні чемпіонату "гірників" очолив італієць та вже екснаставник Сассуоло Роберто Де Дзербі. Донеччани хочуть взяти реванш у Динамо за поразку у боротьбі за "золото" УПЛ.

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"Гірники" поповнились відразу декількома футболістами. До першого туру клуб із Донецька повинен був провести матч за Суперкубок з Динамо. Але протистояння було перенесено.

Донецький клуб завершив сезон-2020/2021 на другу місці. Інгулець ледь не вилетів з елітного дивізіону – 12 позиція. У тому розіграші чемпіонату команди двічі зустрічались на одному футбольному полі. У двох поєдинках перемогу святкували донеччани – 0:3 та 1:0.

Історія протистоянь між клубами складає лише три зустрічі. Ще одного разу Шахтар та Інгулець грали 15 травня 2019 року. Той поєдинок завершився розгромною звитягою "гірників" 4:0.

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Матч 1-го туру УПЛ Шахтар – Інгулець відбудеться у суботу, 24 липня. Стартовий свисток поєдинку пролунає о 19:30.

Шахтар – явний фаворит зустрічі. На його перемогу можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,16. А в Інгулець загалі не вірять – 18,50. Мирова у матчі оцінена у 7,20.

Обидві команди не потішать фанатів голами – 1,57. Швидше за все, що саме футболісти з Петрового не зможуть прошити сітку воріт суперника.

Підсумковий рахунок поєдинку – 2:0 на користь донеччан. Саме на такі цифри на табло стоїть найкращий коефіцієнт 5,50. Також на розгромний рахунок 3:0 – 6,10.