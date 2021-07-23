Шахтар – Інгулець: де дивитися матч УПЛ

У суботу, 24 липня, Шахтар матчем з Інгульцем розпочне новий сезон української Прем'єр-ліги. В Україні поєдинок можна переглянути онлайн і по телебаченню.

Поєдинок Шахтар – Інгулець у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 2". Початок трансляції о 19:25, сам матч розпочнеться о 19:30.

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Шахтар – Інгулець: де дивитися

Матчу Шахтаря з Інгульцем на телеканалі "Футбол 2" передуватиме програма "Тур Online". У ній експерти оцінять шанси команд на перемогу в поєдинку.

Дивитися онлайн матч Шахтар – Інгулець можна на платформі Oll.tv, оформивши одну з трьох підписок – "Футбол" (109 гривень на місяць), "xtra sport" (139 гривень на місяць), або ж "xtra sport oll inclusive" (189 гривень на місяць).