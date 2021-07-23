Поєдинок Шахтар – Інгулець у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 2". Початок трансляції о 19:25, сам матч розпочнеться о 19:30.
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Шахтар – Інгулець: де дивитися
Матчу Шахтаря з Інгульцем на телеканалі "Футбол 2" передуватиме програма "Тур Online". У ній експерти оцінять шанси команд на перемогу в поєдинку.
Дивитися онлайн матч Шахтар – Інгулець можна на платформі Oll.tv, оформивши одну з трьох підписок – "Футбол" (109 гривень на місяць), "xtra sport" (139 гривень на місяць), або ж "xtra sport oll inclusive" (189 гривень на місяць).
- Донецький клуб завершив сезон-2020/2021 на другу місці. Інгулець ледь не вилетів з елітного дивізіону – 12 позиція. У тому розіграші чемпіонату команди двічі зустрічались на одному футбольному полі. У двох поєдинках перемогу святкували донеччани – 0:3 та 1:0.
- Історія протистоянь між клубами складає лише три зустрічі. Ще одного разу Шахтар та Інгулець грали 15 травня 2019 року. Той поєдинок завершився розгромною звитягою "гірників" 4:0.