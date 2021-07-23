Поединок Шахтер – Ингулец в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 2". Начало трансляции в 19:25, сам матч начнется в 19:30.
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Шахтер – Ингулец: где смотреть
Матчу Шахтера с Ингульцом на телеканале "Футбол 2" будет предшествовать программа "Тур Online". В ней эксперты оценят шансы команд на победу в поединке.
Смотреть онлайн матч Шахтер – Ингулец можно на платформе Oll.tv, оформив одну из трех подписок – "Футбол" (109 гривен в месяц), "xtra sport" (139 гривен в месяц), или "xtra sport oll inclusive" (189 гривен в месяц).
- Донецкий клуб завершил сезон 2020/2021 на втором месте. Ингулец едва не вылетел из элитного дивизиона – 12 позиция. В том розыгрыше чемпионата команды дважды встречались на одном футбольном поле. В двух поединках победу праздновали дончане – 0:3 и 1:0.
- История противостояний между клубами составляет всего три встречи. Еще один раз Шахтер и Ингулец играли 15 мая 2019 года. Тот поединок завершился разгромной победой "горняков" 4:0.