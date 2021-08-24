Шахтар хоче купити воротаря збірної України: "гірники" готові викласти 3 мільйони євро

Донецький Шахтар на тривалий час може втратити основного голкіпера Анатолія Трубіна, який зазнав травми. У таборі "гірників" не полишають надій підсилитися воротарем збірної України.

Різник може перейти у Шахтар

Шахтар хоче підписати контракт з талановитим голкіпером полтавської Ворскли Дмитром Різником. "Гірники" можуть придбати воротаря ще влітку, адже в Україні досі відкрите трансферне вікно.

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За інформацією Football.ua, взимку Шахтар пропонував Ворсклі за Різника 3 мільйони євро.

Влітку Шахтар знову вступив у переговори з Ворсклою. Повідомляється, що донецький клуб відправив Ворсклі вже другий запит.

За інформацією ЗМІ, основний воротар Шахтаря Анатолій Трубін розірвав меніск. Гравець може пропустити 3 місяці. Дублером Трубіна у Шахтарі є 37-річний Андрій Пятова.

Зауважимо, що Пятова та Різника викликали у збірну України. Причина в тому, що травми також зазнав основний воротар збірної України Георгій Бущан.

Відомий журналіст Ігор Циганик вважає, що Дмитро Різник буде основним голкіпером у найближчих матчах збірної України проти Казахстану та Франції.