Шахтар хоче купити воротаря збірної України: "гірники" готові викласти 3 мільйони євро

24 серпня 2021 , 16:52
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Джерело:

Football.ua

Донецький Шахтар на тривалий час може втратити основного голкіпера Анатолія Трубіна, який зазнав травми. У таборі "гірників" не полишають надій підсилитися воротарем збірної України.

Різник може перейти у Шахтар

Шахтар хоче підписати контракт з талановитим голкіпером полтавської Ворскли Дмитром Різником. "Гірники" можуть придбати воротаря ще влітку, адже в Україні досі відкрите трансферне вікно.

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За інформацією Football.ua, взимку Шахтар пропонував Ворсклі за Різника 3 мільйони євро.

Влітку Шахтар знову вступив у переговори з Ворсклою. Повідомляється, що донецький клуб відправив Ворсклі вже другий запит.

За інформацією ЗМІ, основний воротар Шахтаря Анатолій Трубін розірвав меніск. Гравець може пропустити 3 місяці. Дублером Трубіна у Шахтарі є 37-річний Андрій Пятова.

22-річний Дмитро Різник вихованець полтавської Ворскли. За даними Transfermarkt, його контракт з Ворсклою чинний до 30 червня 2024 року. Портал оцінює гравця в 1 мільйон євро.
Автор: Михайло Гема