Шахтар готовий платити тренеру Сассуоло Де Дзербі майже втричі більше, аніж Каштру

Донецький Шахтар у літнє міжсезоння може змінити головного тренера. Іноземні ЗМІ приписують Шахтарю інтерес до наставника Сассуоло Роберто Де Дзербі.

Шахтар готовий платити Де Дзербі 4 мільйони євро в рік

Італійський журналіст Ніколо Скіра повідомив, що Шахтар продовжує працювати над тим, щоб команду очолив Роберто Де Дзербі.

До слова Каштру покине Шахтар та продовжить кар'єру в екзотичному чемпіонаті, – ЗМІ

Шахтар начебто готовий платити фахівцю 4 мільйони євро в рік.

Зазначимо, за інформацією ЗМІ, чинний тренер Шахтаря Луїш Каштру отримує близько 1,5 мільйона євро в рік. Натомість Паулу Фонсека, попередник Каштру, отримував близько 4 мільйонів євро.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу, за інформацією ЗМІ, отримує близько 1,8 мільйона євро на рік.

Раніше Ніколо Скіра заявляв, що Де Дзербі – кандидатура директора Шахтаря з футболу Дарійо Срни.

Італійські ЗМІ повідомляли, що Шахтар вже провів переговори з Де Дзербі. Все той же Скіра інформував, що Шахтар пропонує тренеру контракт на 2 роки.

За даними порталу Transfermarkt, чинна угода Де Дзербі з італійським Сассуоло закінчується 30 червня.