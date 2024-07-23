21-річний вінгер Манчестер Сіті може приєднатись до донецького Шахтаря на правах оренди. Клуб розглядає таку можливість, але за гравця потрібно поборотись з роттердамською Спартою.

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Що відомо про Кайкі

Манчестер Сіті готовий відпустити молодого бразилця в оренду на наступний сезон. Кайкі знаходиться в структрі "містян" з 2021 року. Тоді клуб викупив вінгера у представника бразильского чемпіонату Флумінесе.

Сума в яку обійшовся бразилець для Сіті склала 10 мільйонів євро. Контракт з "містянами" Кайкі заключив на п'ять років. Після переїзду в Манчестер, 21-річний вінгер вже побував у оренді в Пасуш де Феррейра та Бая

Цікаво. Кевіна Келсі, який є співвітчизником Кайкі, донецький клуб відправив в оренду в Цинцинаті, який виступає в МЛС. Також ще один бразилець Педріньйо повернувся цього літа в Шахтар пілся 2-річної відсутності.

В минулому сезоні Кайкі не зіграв жодного матчу через те, що з липня 2023 року лікується від розриву колінної зв'язки. Всього у професійній кар'єрі молодий бразилець провів 72 матчі та має в своєму активі шість забитих голів та шість результативних передач.

Перший поєдинок в новому сезоні Української Прем'єр-ліги Шахтар розпочне матчем проти Полісся – 10 серпня. Перший поєдинок донеччан з Ворсклою було перенесено.