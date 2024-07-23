21-летний вингер Манчестер Сити может присоединиться к донецкий Шахтер на правах аренды. Клуб рассматривает такую возможность, но за игрока нужно побороться с роттердамской Спартой.

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Что известно о Кайки

Манчестер Сити готов отпустить молодого бразильца в аренду на следующий сезон. Кайки находится в структре "горожан" с 2021 года. Тогда клуб выкупил вингера у представителя бразильского чемпионата Флуминесе.

Сумма в которую обошелся бразилец для Сити составила 10 миллионов евро. Контракт с "горожанами" Кайки заключил на пять лет. После переезда в Манчестер, 21-летний вингер уже побывал в аренде в Пасуш де Феррейра и Бая

Интересно. Кевина Келси, который является соотечественником Кайки, донецкий клуб отправил в аренду в Цинциннати, который выступает в МЛС. Также еще один бразилец Педриньо вернулся этим летом в Шахтер после 2-летнего отсутствия.

В прошлом сезоне Кайки не сыграл ни одного матча из-за того, что с июля 2023 года лечится от разрыва коленной связки. Всего в профессиональной карьере молодой бразилец провел 72 матча и имеет в своем активе шесть забитых голов и шесть результативных передач.

Первый поединок в новом сезоне Украинской Премьер-лиги Шахтер начнет матчем против Полесья – 10 августа. Первый поединок донетчан с Ворсклой был перенесен.