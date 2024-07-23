Італійці вилетіли з Євро-2024 одразу після групового етапу, але один з гравців збірної Рікардо Калафьорі добре проявив себе на турнірі. Повідомляють, що Арсенал Лондон вже підписав італійського захисника.

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Майбутнє Зінченка в Лондоні

Болонья сенсаційно зайняла 4 місце в минулому сезоні Серії А, вже під час виступів в італійському чемпіонаті Калафьорі звернув на себе увагу. "Каноніри" надав центрбеку 5-річний контракт та зарплату у розмірі 3,5 мільйони євро.

Арсенал готовий продати Зінченка та Якуба Ківера, щоб розвантажити позицію лівого захисника на якій буде виступати Калафьорі. Також під питанням майбутнє шотландця Кірана Тірні.

До слова. Цього літа, у липні, Олександр Зінченко відмовився від послуг свого агента та підписав контракт з Unique Football Agency.

Незважаючи на можливий відхід Зінченка, гравець поїхав з лондонським клубом на турне в США, де зіграють товариські матчі проти Борнмута, Манчестер Юнайтеда та Ліверпуля.

У минулому сезоні українець зіграв 35 матчів забив один гол і віддав дві гольові передачі. Нагадаємо, що більшу частину сезону Олександр пропустив через травму, після чого втратив основне місце в складі Арсеналу.

Перший матч в сезоні лондонський клуб буде грати в рамках АПЛ вдома проти Вулвергемптону. Запланована дата гри – 17 серпня.