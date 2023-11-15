У липні 2023 року ізраїльський футболіст підписав контракт із Тоттенхемом на правах вільного агента, попри те, що мав чинну угоду з "гірниками" до кінця грудня. Це стало можливим завдяки додатку 7 від ФІФА.

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Шахтар отримав першу компенсацію та готовий продовжувати боротьбу

Після цього виник великий скандал, а генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін запропонував лондонському клубу рішення для уникнення конфлікту й судового позову.

"Гірники" запросили шість з половиною мільйонів євро компенсації та фіксований відсоток з майбутнього трансферу Манора Соломона. Тоттенхем довго пручався, проте після складних переговорів все ж таки погодився, щоб уникнути репутаційних проблем.

Довідка. Ізраїльський півзахисник провів у складі Шахтаря 106 матчів. У них він забив 22 голи та віддав 9 асистів. За час перебування в України здобув 4 титули.

Повідомляється, що тепер "гірники" за ідентичним сценарієм вимагатимуть компенсацію у Галатасарая за Тете. Шахтар уже звертався в УЄФА та клубу особисто, проте турки категорично відмовлялися йти на поступки чинним чемпіонам України.

Якщо домовленості не вдасться досягнути, то керівництво Шахтаря продовжить звертатися у судові інстанції з вимогою покарати Галатасарай та футболіста. Раніше Сергій Палкін повідомляв, що в контракті Тете була передбачена сума за достроковий розрив контракту – 150 мільйони євро.

Тому є велика ймовірність, що турецький гранд піде шляхом Тоттенхема, щоб не отримати набагато більші проблеми для себе.