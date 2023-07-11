Манор Соломон офіційно став гравцем лондонського Тоттенхема. Вінгер більше не належить донецькому Шахтарю.
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Навіть без синиці в руках
Ізраїльський футболіст вирішив, що йому варта уже повністю втекти зі стану "гірників", тому гравець вирішив скористатися жахливою ситуацією в Україні. Тоттенхем ж у свою чергу не зміг проґавити такий шанс задарма заграбастати собі футболіста. Таким чином, Соломон підписав зі "шпорами" контракт на 5 років, тим самим Манор покинув Шахтар та залишив донецький колектив ні з чим.
Справа у тому, що ізраїльтянин скористався новим правилом ФІФА відразу після початку повномасштабної війни, яку Росія розв'язала на території нашої держави. Нововведення світової організації дозволяло футболістам, які підписали угоди з українськими командами до 24-го лютого 2022-го року (для тих хто зробив це пізніше – правило не діє), у будь-який момент припиняти співпрацю з тамтешніми колективами та перебиратись на правах оренди у інший зацікавлений клуб. Тобто українські колективи залишились ні з чим.
Таким чином, Соломон не те що не дав нагоди Шахтарю заробити на своєму трансфері, а ще й обікрав "гірників", оскільки ті свого часу заплатили за футболіста 6 мільйонів євро та мимоволі втратили шанс перепродати ізраїльтянина. До того ж раніше керівництво "кротів" погрожувало Тоттенхему судовою справою в разі оформленнями "шпорами" трансферу Соломона, оскільки угода Манора з "гірниками" була розрахована до грудня 2023-го. Не дивлячись на хвилю негативу, ізраїльтянин все ж вирішив тепло попрощатися із Шахтарем.
Хоча я вже давно не грав за Шахтар, сьогодні настав час прощатися. Велика вдячність клубу, моїм партнерам по команді та вболівальникам. Разом ми створили чудові спогади! Бажаю всього найкращого Шахтарю і всім в Україні,
– сказав Соломон.
Манор Соломон у Тоттенхемі / інстаграм "шпор"
Ізраїльтянин у Шахтарі
- Нагадаємо, що Манор перебрався до стану "гірників" у 2019-му році із Маккабі Петах-Тіква за 6 мільйонів євро. За Шахтар футболіст провів 106 матчів, в яких забив 22 голи та віддав 9 асистів. Також з "кротами" Соломон двічі ставва чемпіоном України та по одному разу володарем Кубка і Суперкубка країни.
- Після початку повномасштабного вторгнення Соломон перейшов у англійський Фулхем, за який зіграв 24 матчі та забив 5 голів, чим прикував до себе увагу тамтешніх колективів.
- На даний момент Transfermarkt оцінює Манора у 18 мільйонів євро, з яких Шахтар не заробив ні копійки.