Манор Соломон офіційно став гравцем лондонського Тоттенхема. Вінгер більше не належить донецькому Шахтарю.

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Навіть без синиці в руках

Ізраїльський футболіст вирішив, що йому варта уже повністю втекти зі стану "гірників", тому гравець вирішив скористатися жахливою ситуацією в Україні. Тоттенхем ж у свою чергу не зміг проґавити такий шанс задарма заграбастати собі футболіста. Таким чином, Соломон підписав зі "шпорами" контракт на 5 років, тим самим Манор покинув Шахтар та залишив донецький колектив ні з чим.

Справа у тому, що ізраїльтянин скористався новим правилом ФІФА відразу після початку повномасштабної війни, яку Росія розв'язала на території нашої держави. Нововведення світової організації дозволяло футболістам, які підписали угоди з українськими командами до 24-го лютого 2022-го року (для тих хто зробив це пізніше – правило не діє), у будь-який момент припиняти співпрацю з тамтешніми колективами та перебиратись на правах оренди у інший зацікавлений клуб. Тобто українські колективи залишились ні з чим.

Таким чином, Соломон не те що не дав нагоди Шахтарю заробити на своєму трансфері, а ще й обікрав "гірників", оскільки ті свого часу заплатили за футболіста 6 мільйонів євро та мимоволі втратили шанс перепродати ізраїльтянина. До того ж раніше керівництво "кротів" погрожувало Тоттенхему судовою справою в разі оформленнями "шпорами" трансферу Соломона, оскільки угода Манора з "гірниками" була розрахована до грудня 2023-го. Не дивлячись на хвилю негативу, ізраїльтянин все ж вирішив тепло попрощатися із Шахтарем.

Хоча я вже давно не грав за Шахтар, сьогодні настав час прощатися. Велика вдячність клубу, моїм партнерам по команді та вболівальникам. Разом ми створили чудові спогади! Бажаю всього найкращого Шахтарю і всім в Україні,

– сказав Соломон.

Манор Соломон у Тоттенхемі / інстаграм "шпор"

Ізраїльтянин у Шахтарі