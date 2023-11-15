Однак вже у сезоні-2024/2025 Кріштіану Роналду може знову оформлювати голи в улюбленій Лізі чемпіонів. УЄФА розглядає можливість запрошення Аль-Насра у найпрестижніший єврокубковий турнір.

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Все заради футбольних мрій Роналду?

Це може бути омріяне повернення зіркового португальця у Лігу чемпіонів. Ще після відходу із МЮ преса сватала Роналду у європейський клуб, який виступатиме у розіграші ЛЧ, але на початку 2023-го несподівано обрав для себе Саудівську Аравію. Кріштіану поїхав заробляти шалені гроші, яких вистачить не лише йому, а і його наступним поколінням.

УЄФА аргументує свої думки тим, що Аль-Наср входить у трійку найпопулярніших клубів світу. Не дивно, адже там грає одна з футбольних легенд. Якби не Кріштіану, то за Аль-Насром стежили б хіба місцеві уболівальники.

Відзначимо, що клуби Саудівської Аравії мають шанс виступати у місцевій Лізі чемпіонів.

Аль-Наср після 13-ти турів йде на 2-му місці у турнірній таблиці, набравши 31 бал. Відставання від лідера сезону Аль-Хіляль складає лише 4 очки. Щодо Роналду, то Кріштіану, який є капітаном команди, взяв участь у 17 матчах поточного сезону, у яких наколотив 16 голів та віддав 9 асистів. Загалом за його спиною вже 26 поєдинків у футболці Аль-Насра (30 м'ячів та 11 гольових передач).

Контракт португальської зірки із клубом розрахований до кінця червня 2025-го. Однак у ЗМІ з'явилась інформація, що Роналду розпочав перемовини щодо нового контракту до 2027-го року.