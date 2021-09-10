Шахтар – Дніпро-1: де дивитися онлайн матч УПЛ
Джерело:24 канал
У суботу, 11 вересня Шахтар зіграє з Дніпро-1 у центральному матчі чемпіонату України з футболу. В Україні цю зустріч можна переглянути по телебаченню, а також онлайн.
Шахтар – Дніпро-1: де дивитися
Поєдинок Шахтар – Дніпро-1 у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 1". Початок трансляції о 19:25, сам матч розпочнеться о 19:30.
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Матчу Шахтаря з Дніпро-1 на телеканалі "Футбол 1" передуватиме програма "УПЛ Online". У ній експерти оцінять шанси команд на перемогу в поєдинку.
Дивитися онлайн матч Шахтар – Дніпро-1 можна на платформі Oll.tv, оформивши одну з трьох підписок – "Футбол" (109 гривень на місяць), "xtra sport" (139 гривень на місяць), або ж "xtra sport oll inclusive" (189 гривень на місяць).
- Історія протистоянь між цими командами налічує 5 матчів. Дніпряни ще ніколи не перемагали "гірників". В усіх поєдинках звитягу святкували футболісти з Донецька. Жодна зустріч не завершувалась навіть мировою.
- Востаннє Шахтар та Дніпро-1 грали між собою у травні. Та зустріч завершилась домашньою перемогою донеччан з рахунком 2:1.