Шахтер – Днепр-1: где смотреть

Поединок Шахтер – Днепр-1 в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1". Начало трансляции в 19:25, сам матч начнется в 19:30.

К слову Противостояние лидеров нового сезона УПЛ: прогноз на матч Шахтер – Днепр-1

Матчу Шахтера с Днепр-1 на телеканале "Футбол 1" будет предшествовать программа "УПЛ Online". В ней эксперты оценят шансы команд на победу в поединке.

Смотреть онлайн матч Шахтер – Днепр-1 можно на платформе Oll.tv, оформив одну из трех подписок – "Футбол" (109 гривен в месяц), "xtra sport" (139 гривен в месяц), либо же "xtra sport oll inclusive" (189 гривен на месяц).