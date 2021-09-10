Шахтер – Днепр-1: где смотреть
Поединок Шахтер – Днепр-1 в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1". Начало трансляции в 19:25, сам матч начнется в 19:30.
К слову Противостояние лидеров нового сезона УПЛ: прогноз на матч Шахтер – Днепр-1
Матчу Шахтера с Днепр-1 на телеканале "Футбол 1" будет предшествовать программа "УПЛ Online". В ней эксперты оценят шансы команд на победу в поединке.
Смотреть онлайн матч Шахтер – Днепр-1 можно на платформе Oll.tv, оформив одну из трех подписок – "Футбол" (109 гривен в месяц), "xtra sport" (139 гривен в месяц), либо же "xtra sport oll inclusive" (189 гривен на месяц).
- История противостояний между этими командами насчитывает 5 матчей. Днепряне еще никогда не побеждали "горняков". Во всех поединках победу праздновали футболисты из Донецка. Ни одна встреча не завершалась даже мировой.
- Последний раз Шахтер и Днепр-1 играли между собой в мае. Та встреча завершилась домашней победой дончан со счетом 2:1.