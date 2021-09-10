Шахтар – Дніпро-1: де дивитися

Поєдинок Шахтар – Дніпро-1 у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 1". Початок трансляції о 19:25, сам матч розпочнеться о 19:30.

До слова Протистояння лідерів нового сезону УПЛ: прогноз на матч Шахтар – Дніпро-1

Матчу Шахтаря з Дніпро-1 на телеканалі "Футбол 1" передуватиме програма "УПЛ Online". У ній експерти оцінять шанси команд на перемогу в поєдинку.

Дивитися онлайн матч Шахтар – Дніпро-1 можна на платформі Oll.tv, оформивши одну з трьох підписок – "Футбол" (109 гривень на місяць), "xtra sport" (139 гривень на місяць), або ж "xtra sport oll inclusive" (189 гривень на місяць).