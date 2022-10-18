У вівторок розпочався 8 тур чемпіонату України з футболу 2022-2023. У перший ігровий день перемоги у своїх матчах здобули Верес, Зоря та Олександрія.

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На четвер була запланована центральна зустріч туру між Динамо та Металістом, яка мала б відбутись у Києві. Втім офіційний сайт "біло-синіх" повідомляє, що поєдинок перенесений на невизначений час.

Причиною стала надзвичайна ситуація в столиці через постійни обстріли з боку фашистської Росії. Скасовано також зустріч юнацьких команд Динамо та Металіста. Про нову дату зустрічі буде повідомлено пізніше.

У середу ж в Києві мала б відбутись зустріч між Металістом 1925 та Минаєм, але гру перенесли у Ковалівку. Інші ігри туру будуть проведені на заході. В Ужгороді зіграють Дніпро-1 проти Інгульця, в Минаї – Ворскла та Рух, а у Львові – Шахтар з Колосом.

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Нагадаємо, що цей сезон чемпіонату України виходить для Динамо вкрай невдалим. Команда Мірчі Луческу виграла та програла по три матчі і нині йде дев'ятою в турнірній таблиці.

У Металіста справи куди краще, харків'яни йдуть четвертими, випереджаючи Динамо на 4 бали. У наступному туры "біло-сині" зіграють проти Ворскли, а Металіст – проти лідера УПЛ Дніпра-1.

Обстріл Києва 18 жовтня